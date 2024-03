Spannend wird es wohl auch bei dem zweiten Polizeiruf, der in Halle gedreht wurde. Nun steht der Termin fest, an dem der Krimi zum ersten Mal zu sehen sein wird.

Dreharbeiten in Sachsen-Anhalt

Wer hat die achtjährige Inga ermordet? Dazu ermitteln die Komissare Koitzsch und Lehmann auch an einer Grundschule.

Halle/MZ. - Der Ausstrahlungstermin des zweiten in Halle gedrehten Polizeiruf 110 steht fest. Das teilt der Mitteldeutsche Rundfunk am Freitag mit.

Lesen Sie dazu auch: Zweiter Fall für Koitzsch und Lehmann: "Der Dicke liebt": MDR dreht neuen "Polizeiruf 110" in Halle

Der Krimi mit dem Titel „Der Dicke liebt“ wird laut Mitteldeutschem Rundfunk zum ersten Mal am 21. April um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein. In dem Streifen ermitteln Peter Kurth und Peter Schneider.

Dreharbeiten fanden im Frühling 2023 in Halle statt, darunter unter anderem auch an der halleschen Grundschule „Am Ludwigsfeld“. Der Krimi wurde außerdem für den Deutschen Fernsehkrimi-Preis nominiert.