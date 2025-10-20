Als Elfjähriger überlebte Kaleb Erdmann den Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Im Roman „Die Ausweichschule“ versucht er sich zu erinnern an das Kind, das er war.

Schriftsteller Kaleb Erdmann: In den Westen „zog“, in den Osten „ging“ man – wie „durch unwegsames Gelände“.

HALLE/MZ. - Noch einmal Erfurt. Muss das sein? Mehr als 20 Jahre danach? Noch einmal eine Recherche zum Amoklauf im April 2002, bei dem der ehemalige Schüler Robert Steinhäuser 17 Menschen im Gutenberg-Gymnasium erschoss. Elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler, einen Polizeibeamten – und sich selbst.