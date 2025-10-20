Die Regierung von Sachsen-Anhalt will schneller und preiswerter bauen. Finanzminister Richter hat dabei ein zentrales Hindernis ausgemacht - und so will er das Problem lösen.

Zu groß, zu langsam - Sachsen-Anhalt löst Landesbaubetrieb auf

Baustelle schon seit 2018: die Sanierung mehrerer Polizeidienststellen in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Der zweitgrößte öffentliche Bauherr Sachsen-Anhalts wird zum 31. Dezember aufgelöst. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, auf den sich die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP verständigt haben und der an diesem Dienstag vom Kabinett beschlossen werden soll.