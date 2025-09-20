Seit er einen Boomer-Soli und ein Pflichtjahr für Rentner vorgeschlagen hat, ist Marcel Fratzscher in aller Munde. In seinem Buch „Nach uns die Zukunft“ führt der Berliner Ökonom seine Ideen für den gesellschaftlichen Umbau detailliert aus.

Halle/MZ. - Die Zielgruppe ist sauer, und weil sie in einer Generation zu finden ist, die gern auch noch zu Füller, Kugelschreiber, Schreibmaschine und E-Mail greift, fegt der Sturm der Empörung nicht nur durch die sozialen Netzwerke. Es hagelt vielmehr Leserbriefe in Zeitungsredaktionen, eine Flut an Elektropost geht ein und es klingeln sogar die guten alten Festnetztelefone.