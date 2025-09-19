In Führungspositionen sind Ostdeutsche weiter selten zu finden. „Da läuft grundsätzlich etwas schief“, findet Ministerpräsident Haseloff.

Seit der Wiedervereinigung zu wenig erreicht - dieses Fazit zieht Reiner Haseloff bei der Besetzung von Chefposten

Magdeburg/MZ - 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ostdeutsche in Chefsesseln weiter unterrepräsentiert. Ihr Anteil an Führungspositionen wuchs von 2018 bis 2024 von 10,9 auf 12,1 Prozent. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Elitenmonitors hervor, der von den Universitäten Leipzig und Jena und der Fachhochschule Zittau/Görlitz erstellt wurde.