Konzertagentur Mawi Concert Musik im Blut: Ein neues Kapitel Rock'n'Roll
In den letzten Tagen der DDR gründete der studierte Landwirt Matthias Winkler eine Konzertagentur, die seitdem zur größten ihrer Branche in Ostdeutschland gewachsen ist. An seinem 60. Geburtstag schlägt der Hallenser das nächste Kapitel auf – er gibt ein Stück Verantwortung an Sohn Max ab.
20.09.2025, 09:00
Halle/Leipzig/MZ. - Wenn es endlich losgeht am Abend, ist alles vorbei. Auf der Bühne hat Bryan Adams seine Gitarre eingestöpselt, aus den Boxen dröhnt „Run to you“ und zehntausend Fans jubeln. Max Ehrlich-Winkler steht hinter ihnen, die Arme verschränkt. Ein Moment zum Durchschnaufen.