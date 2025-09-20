Konzertagentur Mawi Concert Musik im Blut: Ein neues Kapitel Rock'n'Roll

In den letzten Tagen der DDR gründete der studierte Landwirt Matthias Winkler eine Konzertagentur, die seitdem zur größten ihrer Branche in Ostdeutschland gewachsen ist. An seinem 60. Geburtstag schlägt der Hallenser das nächste Kapitel auf – er gibt ein Stück Verantwortung an Sohn Max ab.