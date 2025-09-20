Götze, Heisig, Ticha, Morgner: Die Kunstsammlung Jena holt unter dem Titel „So viel Silber im Grau“ eine große Auswahl von Kunst aus der DDR aus ihrem Depot.

Jena/MZ - Bevor man groß über die Triftigkeit des Titels „So viel Silber im Grau“ nachdenkt, stürzt man sich in der Kunstsammlung Jena besser ins Vergnügen der Ausstellung mit diesem Titel. Wobei eine nachvollziehbare Systematik nur schwer auszumachen ist. Auch die Zuordnung der Beschriftung ist eine Herausforderung. Auf den Schildern geht’s mal von links nach rechts, mal von oben nach unten. Die dichte Hängung bleibt für den Besucher ein Bilderrätsel der besonderen Art. Das war’s aber auch schon mit den kritischen Einwänden. Dass ein Katalog zur Ausstellung auf sich warten lässt, ist heutzutage fast schon normal.