weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >

  3. Boomer-Soli: Senioren-Steuer und Rentner-Pflichtjahr: Der Boomann bittet zur Kasse

Boomer-Soli Senioren-Steuer und Rentner-Pflichtjahr: Der Boomann bittet zur Kasse

Seit er einen Boomer-Soli und ein Pflichtjahr für Rentner vorgeschlagen hat, ist Marcel Fratzscher in aller Munde. In seinem Buch „Nach uns die Zukunft“ führt der Berliner Ökonom seine Ideen für den gesellschaftlichen Umbau detailliert aus.

Von Steffen Könau 20.09.2025, 10:00
Deutschlands Star-Ökonom Marcel Fratzscher möchte den Generationenvertrag kündigen und neu aushandeln.
Deutschlands Star-Ökonom Marcel Fratzscher möchte den Generationenvertrag kündigen und neu aushandeln. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Halle/MZ. - Die Zielgruppe ist sauer, und weil sie in einer Generation zu finden ist, die gern auch noch zu Füller, Kugelschreiber, Schreibmaschine und E-Mail greift, fegt der Sturm der Empörung nicht nur durch die sozialen Netzwerke. Es hagelt vielmehr Leserbriefe in Zeitungsredaktionen, eine Flut an Elektropost geht ein und es klingeln sogar die guten alten Festnetztelefone.