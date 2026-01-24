Mit einem einstimmigen Ergebnis stellen Sachsen-Anhalt Sozialdemokraten Wirtschaftsminister Willingmann an die Spitze ihrer Liste. Worte der Trauer gab es zum überraschenden Tod des Abgeordneten Erben.

„Verfallen wir nicht in Schockstarre“: SPD-Spitzenkandidat Willingmann macht seiner Partei Mut

„Verzagen wir nicht, verfallen wir nicht in Schockstarre“: SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann appelliert in Burg an die Delegierten.

Burg (bei Magdeburg) - Überschattet vom überraschenden Tod ihres Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben hat die SPD am Sonnabend ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl bestimmt. Auf Platz eins wählten die Delegierten in Burg (Jerichower Land) Wissenschaftsminister Armin Willingmann. Er erhielt 103 von 103 Stimmen.