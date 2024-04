Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner ist im Amt angekommen. Wie er die Verwaltung führen will und welche Ziele ihm für die Einheitsgemeinde jetzt besonders wichtig sind.

Wie der neue Bürgermeister von Allstedt die Verwaltung führen will

Der neue Bürgermeister in Allstedt: Daniel Kirchner kurz nach der Stichwahl

Allstedt/MZ. - Jeans, dunkles Hemd, Jackett und zwei selbstgebackene Kuchen für den Einstand auf dem Arm – so hat Daniel Kirchner seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister im Allstedter Verwaltungsamt angetreten. Die offizielle Bestellungsurkunde samt Blumenstrauß hatte er schon am Freitag überreicht bekommen. Wie Kirchner überhaupt in den Tagen vor seinem eigentlichen Amtsantritt schon einige Termine wahrgenommen hat, die mit seinem neuen Job zu tun haben. Die Bürgermeisterdienstberatung beim Landkreis beispielsweise.