FDP-Politiker Ingo Bodtke möchte in seiner Heimat im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra mitarbeiten. Welche Besonderheiten auf den Wahllisten sonst noch auffallen.

Welche Besonderheiten auf den Wahllisten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra auffallen

Kommunalwahl in Mansfeld-Südharz

Die Wähler entscheiden am 9. Juni, wer künftig im Verbandsgemeinderat sitzt.

Helbra/MZ. - Viel Arbeit kommt auf die Wahlhelfer zur Auszählung der Kommunalwahl am 9. Juni in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra zu. Denn neben der Abstimmung über die künftige Besetzung des ehrenamtlich arbeitenden Verbandsgemeinderates sind die Einwohner der acht Mitgliedsgemeinden auch aufgefordert, in ihren Gemeinden neue Räte zu wählen.