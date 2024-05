In der Landesklasse wird der „vierfache Krumbholz“ für Naumburg II zum Matchwinner, während Bad Kösen den Befreiungsschlag verpasst. In der Kreisoberliga setzt es drei Pleiten.

Naumburg. - Rot-Weiß Weißenfels - SC Naumburg 1:0 (1:0). Alles Mahnen der Naumburger Verantwortlichen vor dieser Partie beim Tabellenschlusslicht hat nichts genützt. Der SCN konnte nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, verpasste den erhofften „Big Point“ in Richtung Klassenerhalt und muss nun mit zwei Punkten Vorsprung, aber auch einer Partie mehr stärker zittern denn je. Dabei starteten die Domstädter durchaus verheißungsvoll. In der Anfangsphase hatten Niklas Zipfel, Marcel Müller, Jasper Hoffmann und Moritz Mainka die Chancen zum 0:1. Stattdessen aber ermöglichte eine Naumburger Unkonzentriertheit im Spielaufbau dem Schlusslicht das Tor des Tages. Phillip Kopp bedankte sich und schob zum 1:0 (18.) ein. Kurz darauf hofften die Gäste umsonst auf einen Elfmeterpfiff, doch ansonsten plätscherte das Spiel so dahin.