"Dünnes Eis" im Kino Mit Video: Kai Schmitz zu Eisdom und Saisonziel der Saale Bulls - und zur Kinofilm-Premiere

Eishockey begeistert seit Jahren viele Fans in Halle: Weil der Eisdom komplett überholt und ausgebaut wird, ziehen die Saale Bulls ab Oktober in ein provisorisches Eiszelt, das derzeit in Neustadt errichtet wird. Sportdirektor Kai Schmitz hat unsere Fragen zur aktuellen Situation beantwortet.