Zu wenig Geld? Mit Video: WM-Star aus Halle im Talk - Prämie zwischen Fußballern und Turnern gerecht?

Der Turner Lukas Dauser gewann WM-Gold am Barren, als erster deutscher Turner seit 2007 einer Weltmeisterschaft. Was dieser Sensationserfolg dem Sport in Deutschland wert ist, erzählt der Sachsen-Anhalter unter anderem im Studiotalk bei TV Halle.