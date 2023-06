Halle (Saale)/MZ - Etliche Tiere im Bergzoo Halle haben in den vergangenen Wochen Nachwuchs bekommen. Dazu gehören die Salzkatzen Zidane und Crevette, die sich zuletzt über ihr kleines Katzenbaby freuen durften. Die kleine Salzkatze wurde sicherheitshalber jedoch vorerst vom Vater getrennt.

Im Video: Tierischer Nachwuchs im Bergzoo Halle

Video: Babyboom im Bergzoo Halle. (Kamera: Robert Horvath, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Aber auch die Südpudus und die Gänsegeier Bonnie und Clyde dürfen sich nun Eltern nennen. Der kleine Südpudu-Hirsch Achilles wurde am 4. Mai geboren. Das Gänsegeier-Küken schlüpfte am 21. Mai hoch oben im Gehege. Außerdem gab es im Bergzoo Halle doppelten Nachwuchs bei den Westkaukasischen Steinböcken. Matze kam am 28. Mai zur Welt, gefolgt von Inge am 11. Juni.