Halle/DUR Der Gigant am Himmel ist zurück: Der Airbus A380, das weltgrößte Passagierflugzeug, absolviert derzeit Flüge am Airport Leipzig/Halle.

Am vergangenen Freitag flog eine Maschine mehrere sogenannte „Touch and Go“-Manöver am mitteldeutschen Flughafen. Das Flugzeug setzt dabei kurz auf der Landebahn auf und startet dann wieder. Der Einsatz dient dem Training der Besatzung, Passagiere waren nicht an Bord.