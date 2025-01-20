weather sonnig
Hier in Halle, Newsletter vom 20. Januar Was wird aus dem ehemaligen Maritim-Hotel in Halle?

Die Immobilienkrise trifft die Stadt hart - viele Projekte wackeln. Ebenfalls interessant: Die Polizei fasst einen Autodieb. Jetzt sitzt er hinter Gittern.

Aktualisiert: 20.01.2026, 06:29
Heute schreibt Ihnen Dirk Skrzypczak
insolvente Investoren, Großprojekte auf der Halde: Für die Stadtentwicklung ist die Krise am Immobilienmarkt ein Rückschlag. Mittendrin: das ehemalige Maritim-Hotel in Halle. Was wird aus der einstigen Nobelherberge? Wir haben mal nachgefragt - auch beim Sparkassenchef, der eine bittere Prognose hat. Die Mieten werden wohl weiter steigen.