Die Immobilienkrise trifft die Stadt hart - viele Projekte wackeln. Ebenfalls interessant: Die Polizei fasst einen Autodieb. Jetzt sitzt er hinter Gittern.

Was wird aus dem ehemaligen Maritim-Hotel in Halle?

insolvente Investoren, Großprojekte auf der Halde: Für die Stadtentwicklung ist die Krise am Immobilienmarkt ein Rückschlag. Mittendrin: das ehemalige Maritim-Hotel in Halle. Was wird aus der einstigen Nobelherberge? Wir haben mal nachgefragt - auch beim Sparkassenchef, der eine bittere Prognose hat. Die Mieten werden wohl weiter steigen.