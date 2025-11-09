Die Gemeinde Elsteraue baute für rund 3,5 Millionen Euro in Tröglitz ein neues Gerätehaus. Wie es jetzt die Kameraden mit Leben erfüllen.

Tröglitz/MZ. - Eine neue Zeitrechnung hat für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tröglitz begonnen: Seit einigen Tagen beziehen sie ihr nagelneues Gerätehaus. Die Gemeinde Elsteraue hat es für 3,5 Millionen Euro gebaut und im Oktober übergeben. „Wir haben schon viel geschafft, räumen aber immer noch ein. So steht auf dem Schulgelände eine Garage mit allerhand Technik wie Pumpen, die müssen wir noch holen“, sagt Frederic Lorenz. Er ist der Wehrleiter in Tröglitz und lädt die MZ gemeinsam mit anderen Kameraden zu einem Rundgang durch das neue Domizil ein.