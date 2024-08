Naumburg/hbo. - Ein spektakulärer Fund glückte der Kriminalpolizei bei der Durchsuchung einer Naumburger Mietwohnung. Darin lebt ein 44-Jähriger, der als Zusteller eines Briefdienstunternehmens in den Verdacht geraten war, nicht alle Postsendungen ordnungsgemäß verteilt zu haben. Dies bestätigte sich unmittelbar beim Betreten der Wohnung, als eine große Menge ungeöffneter Briefe und Päckchen ins Blickfeld gerieten und beschlagnahmt werden konnten, wie die Polizei mitteilt. Nachdem acht Kriminalbeamte mehrere Stunden lang den Fund sortiert hatten, zeichnete sich folgendes Bild: Der Mann hatte insgesamt 9.219 Postsendungen, darunter 3.535 behördliche Briefe und über 100 Pakete und Päckchen nicht ausgeliefert, sondern gehortet. Gegen ihn wird nun wegen Unterschlagung anvertrauter Sachen ermittelt. Die Briefe und Pakete wurden an das Versandunternehmen übergeben, das die Sendungen nun zeitnah zustellen will.