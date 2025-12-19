weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Windpark im Südharz?: Gemeinderat Südharz lehnt Windräder nördlich von Hayn ab

Windpark im Südharz? Gemeinderat Südharz lehnt Windräder nördlich von Hayn ab

Die Formulierung eines Beschlusses, den der Ortschaftsrat Hayn eingebracht hatte, sorgt für Irritationen. Doch alternative Energien werden auch künftig Thema sein.

Von Helga Koch 19.12.2025, 14:45
Im Sommer wurde durch potenzielle Investoren gezeigt, wo nördlich von Hayn sechs Windräder gebaut werden könnten. Foto: Helga Koch

Hayn/MZ. - Mit einem klaren Abstimmungsergebnis und zugleich mit einem „Aber“ hat sich der Südharz-Gemeinderat am Mittwochabend zum Windpark-Projekt nördlich von Hayn positioniert. Der Gemeinderat schließt sich dem Votum des Ortschaftsrates an und lehnt die Errichtung von Windkraftanlagen nördlich von Hayn ab - einstimmig.