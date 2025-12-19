Windpark im Südharz? Gemeinderat Südharz lehnt Windräder nördlich von Hayn ab
Die Formulierung eines Beschlusses, den der Ortschaftsrat Hayn eingebracht hatte, sorgt für Irritationen. Doch alternative Energien werden auch künftig Thema sein.
19.12.2025, 14:45
Hayn/MZ. - Mit einem klaren Abstimmungsergebnis und zugleich mit einem „Aber“ hat sich der Südharz-Gemeinderat am Mittwochabend zum Windpark-Projekt nördlich von Hayn positioniert. Der Gemeinderat schließt sich dem Votum des Ortschaftsrates an und lehnt die Errichtung von Windkraftanlagen nördlich von Hayn ab - einstimmig.