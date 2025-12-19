Ein Unbekannter hat am Donnerstag ein Gartenhaus an der ehemaligen Gaststätte "Seeblick" am Neustädter See angezündet. Bereits in der Vergangenheit war es mehrfach zu Bränden in der Gegend gekommen.

Der Unbekannte wurde beim Legen des Feuers an dem Gartenhaus am Neustädter See von Zeugen beobachtet. (Symbolbild)

Magdeburg. - Am Donnerstagnachmittag ist es an der ehemaligen Gaststätte "Seeblick" am Neustädter See bei Magdeburg zum Brand eines Gartenhauses gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 16 Uhr.

Laut den Angaben begannen die Einsatzkräfte der Feuerwehr direkt nach dem Eintreffen am Einsatzort mit den Löscharbeiten des Gartenhauses. Dieses stand bereits vollständig in Flammen. Die Polizei nahm parallel dazu Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherte Spuren. Bereits in der Vergangenheit war es mehrfach in der Umgebung der Gaststätte "Seeblick" zu Bränden gekommen.

Laut der Polizei beobachteten Zeugen, dass eine männliche Person zuvor mit Feuer hantierte und einen Gegenstand in eine bereits aufsteigende Rauchsäule warf. Der mutmaßliche Brandverursacher konnte von der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort gestellt werden.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

zwischen 40 bis 45 Jahre alt

dunkelblaue Jacke mit schwarzen Applikationen an den Ärmeln

dunkle Hose mit hochgekrempelten Hosenbeinen

Zudem habe der Mann ein Mountainbike und einen blauen Rucksack dabei gehabt, heißt es.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.