Wittenberg/MZ. - Barbara Qadduri hat die Ehrenmedaille des Wittenberger Landrats erhalten. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Christian Tylschs Stellvertreter Jörg Hartmann (CDU) am Mittwochnachmittag in der Stadtkirche. Dort ist Qadduri, langjährige Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wittenberg, in den Ruhestand verabschiedet worden.