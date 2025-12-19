Soziales Engagement im Kreis Wittenberg Diakonisches Werk im Kirchenkreis: Qadduri geht - Deyring übernimmt
In der Stadtkirche wird Barbara Qadduri, langjährige Chefin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wittenberg, in den Ruhestand verabschiedet und erhält die Ehrenmedaille des Landrates. Der neue Geschäftsführer Steffen Deyring kennt die Arbeit von der Basis.
19.12.2025, 14:50
Wittenberg/MZ. - Barbara Qadduri hat die Ehrenmedaille des Wittenberger Landrats erhalten. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Christian Tylschs Stellvertreter Jörg Hartmann (CDU) am Mittwochnachmittag in der Stadtkirche. Dort ist Qadduri, langjährige Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wittenberg, in den Ruhestand verabschiedet worden.