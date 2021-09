Landesligist Thale verpasst Heimsieg

Trotz einer engagierten Leistung hat es für Landesligist Stahl Thale am Freitagabend nicht zu einem Heimsieg gegen Tabellenführer Irxleben gereicht.

Es waren gerade einmal 20 Minuten gespielt, da führte Stahl in einem von zwei Freitagsspielen der Landesliga Mitte 2:0. Vor 85 Zuschauern hatten Glebs Zavjalovs (10.) und Kai Meldau per Foulelfmeter (20.) die Hausherren auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks mit 2:0 in Führung gebracht. Diese hatte bis zur 53. Minute Bestand. Die Gäste kamen mit mehr Schwung aus der Pause und durch Simon Schwenke zum Anschlusstreffer.

Dann schlug die Stunde von Tobias Herrmann. Mit seinen Saisontreffern acht bis zehn stellte er innerhalb von zehn Minuten (68., 73., 78.) die Weichen für die Gäste auf Sieg.