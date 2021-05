Zweisatzsieg: Struff erreicht in Rom zweite Runde

Rom

Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier in Rom ganz souverän die zweite Runde erreicht. Der 31-Jährige aus Warstein gewann sein Auftaktmatch gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit 6:3, 6:1. Nach nur 66 Minuten verwandelte der Weltranglisten-41. seinen ersten Matchball.

Struff war Anfang Mai in München erst im Finale gescheitert und vorige Woche in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. In der italienischen Hauptstadt trifft er nun auf den Weltranglisten-Siebten Andrej Rubljow aus Russland.

Madrid-Sieger Alexander Zverev soll am Mittwoch sein Auftaktmatch bei dem mit 2,083 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in Rom bestreiten; Qualifikant Hugo Dellien aus Bolivien heißt dann der Gegner für den Weltranglisten-Sechsten.