Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Friedersdorf ein 5:4 (3:2)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Jean-Pascal Körner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

Minute 12 SV Friedersdorf und SV Blau-Rot Coswig im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jean-Pascal Körner versenkte den Ball in der 13. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Es wollte den Friedersdorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 89. Minute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Bergt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Coswiger aber nicht mehr einholen. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Seiring (79. Al-Suliman), Mieth, Jefkay, Thiel, Vereshchaka (73. Fischer), Walter, Kowalski (85. Kökel), Hartmann, Stolzenhain (68. Mühlbauer), Rohde (62. Krasnokutskyi)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Körner (63. Kainz), Guroll (56. Müller), Ziem, Giese (75. Kanzenbach), Ziem (28. Weber), Seifert, Warnecke, Saage, Bergt

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50