Zweimaliger Etappensieger Ewan gibt beim Giro auf

Guardia Sanframondi - Der zweimalige Etappensieger Caleb Ewan ist beim 104. Giro d'Italia vorzeitig ausgestiegen.

Der Rennveranstalter meldete am Samstag gut 130 Kilometer vor dem Ziel der 170 Kilometer langen achten Etappe, dass der australische Top-Sprinter das Rennen aufgegeben habe. Gründe wurden zunächst nicht genannt, Ewan war offenbar in einen Sturz in einem Tunnel verwickelt.

Der 26-jährige Ewan hatte erst am Tag zuvor die siebte Etappe für sich entschieden und zuvor bereits das fünfte Teilstück im Sprint gewonnen.