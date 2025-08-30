Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 83

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Mansfelder Team erzielte (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Tinto, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Keunang, Hardt, Manga (80. Regener), Abdulrahman (86. Rssom), Moh (49. Teklay), Zuleger, Tilahun

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Lindau, Grünhage, Prenz (46. Merker), Kaschperk, Thomas (55. Nachtwein), Schrötter, Böttger, Müller, Bielig

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35