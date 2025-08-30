Der SV Friedersdorf sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

1:1. Die Coswiger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jean-Pascal Körner versenkte den Ball in der 13. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt traf in der 89. Minute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Walter, Kowalski (85. Kökel), Hartmann, Seiring (79. Al-Suliman), Jefkay, Stolzenhain (68. Mühlbauer), Thiel, Vereshchaka (73. Fischer), Rohde (62. Krasnokutskyi)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Saage, Körner (63. Kainz), Löwe, Giese (75. Kanzenbach), Warnecke, Ziem, Guroll (56. Müller), Bergt, Seifert, Ziem (28. Weber)

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50