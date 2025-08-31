Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb (12.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Omnitz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen II gegen TSV Kickers 66 Gonnatal – 43. Minute

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Reiber, Roßner, Yadlos (90. Franke), Baum, Gümül (75. Heinze), Fuhrmann, Hetke, Buchhorn, Eisler (90. Grübner)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Säcker, Stüber (67. Hagene), Gaensewich (59. Hoffmann), Ditscher, Goldberg, Omnitz, Paper, Siebenhüner (38. Franke), Töpfer (79. Lenzewski)

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175