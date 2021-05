Wasserspringen: Synchron-Teams sichern Olympia-Tickets

Patrick Hausding und Lars Rüdiger beim Wettkampf in Tokio.

Tokio

Die deutschen Wasserspringer haben in zwei weiteren Disziplinen Startplätze für die Olympischen Spiele erkämpft.

Patrick Hausding und Lars Rüdiger im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett sowie Christina Wassen (alle Berlin) und Tina Punzel (Dresden) im Turm-Synchronspringen sicherten am zweiten Tag des Weltcups in Tokio die nächsten Quotenplätze für den Deutschen Schwimm-Verband. „Wir sind heute überglücklich“, lobte Bundestrainer Lutz Buschkow. Die Athletinnen und Athleten hätten in beiden Disziplinen „hochkarätige Leistungen“ gezeigt.

Damit wird der DSV bei Olympia wie schon 2016 in drei der vier Synchronwettbewerbe vertreten sein. Am Samstag hatte Punzel zusammen mit der Berlinerin Lena Hentschel bereits den Startplatz im Drei-Meter-Synchronspringen geholt.