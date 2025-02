Brad Hall hat in diesem Winter die deutsche Dominanz zweimal gebrochen. Nun greift er bei der WM an.

Magdeburg - Was hätte er alles werden können. Ein Rugby-Spieler, ein Zehnkämpfer, ein Skeleton-Pilot. Letztlich führte der Weg des Brad Hall über diese drei Stationen zum Bobsport, aufs Eis, in eine Erfolgsspur, die er auch bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid (USA) sowohl im Zweier als auch und vor allem im Vierer finden will. Hall, 34 Jahre, Brite, hat im Winter 2023 seiner Nation mit Silber die erste WM-Medaille im Bob seit 84 Jahren beschert. Seit den Titelkämpfen 1939 von Cortina d’Ampezzo (Italien), als Frederick McEvoy den kleinen Schlitten zu Silber pilotierte.