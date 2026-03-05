Lahti - Dominator Domen Prevc ist auf Rekordjagd: Weltmeister, Sieger der Vierschanzentournee, Skiflug-Weltmeister, Olympia-Gold und womöglich der Gewinn des Gesamtweltcups. Das schaffte bislang nur der Finne Matti Nykänen Anfang der 1980er Jahre. „Ich genieße es gerade sehr“, sagte Prevc, der die „Big Five“ des Skispringens am Freitag in nur 363 Tagen abräumen kann.

Dass Prevc die Kristallkugel für den Besten im Weltcup bereits im finnischen Lahti gewinnen wird, steht eigentlich außer Frage. Mit 761 Punkten ist sein Vorsprung auf den Japaner Ryoyu Kobayashi gewaltig. Acht Wettbewerbe stehen noch aus, 100 Punkte gibt es pro Sieg. In Finnland steht Prevc vor der Krönung.

Zu deutlich war auch zuletzt seine Überlegenheit beim Skifliegen im österreichischen Bad Mitterndorf. „Einzigartig“, nannte Bundestrainer Stefan Horngacher die Leistungen des Slowenen am traditionsreichen Kulm.

Hannawald schwärmt von Prevc

Mit 245,5 Metern überbot er am vergangenen Sonntag mit einem atemberaubenden Sprung den eigentlich nicht zu überbietenden Schanzenrekord von Bruder Peter Prevc aus dem Jahr 2016 um eineinhalb Meter. ARD-Experte Sven Hannawald kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Ist das brutal, ist das brutal. Wahnsinn. Also wirklich, Respekt“, jubelte der frühere deutsche Skisprung-Star.

Die besondere Technik mit offenen Skisprung-Schuhen, was ihm noch mehr Beweglichkeit nach dem Absprung verschafft, ist sein Alleinstellungsmerkmal. So kommt er am schnellsten in die ideale Flugposition. „Das, was er gezeigt hat mit seiner speziellen Technik – er ruft es gnadenlos ab. Und das ist letztlich das wirklich Entscheidende“, erklärte Hannawald.

Prevc und der Düsenjäger

„Du kannst hier fliegen wie ein Flugzeug, wie ein Düsenjäger“, sagte Prevc nach seinem Auftritt in der Steiermark. Die Konkurrenz musste neidlos anerkennen, dass der 26-Jährige für die meisten Springer so weit entfernt ist wie ein Motorsegler von einem Düsenjäger.

„Das ist einfach krank, der macht brutal gute Sprünge“, hatte Deutschlands neues Skisprung-Ass Philipp Raimund nach dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen über Prevc gesagt. Der Slowene ist oftmals nicht nur einen Hauch besser als seine Gegner, er dominiert sie nach Belieben.

Raimund schaffte es bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien, den großen Dominator zu bezwingen. „Wenn was geht, dann auf der Normalschanze“, hatte Raimund vor seinem überraschenden Goldsprung angekündigt. Prevc ließ eine wichtige Trainingssession aus. „Da hat er sich verpokert“, sagte Raimund. Auf der Großschanze und im Mixed-Wettbewerb jubelte Prevc in Predazzo dann wieder über zwei Goldmedaillen.

Weitere Rekorde möglich

Prevc kann am Freitag nicht nur alle wichtigen Skisprung-Wettkämpfe, sondern noch weitere Rekorde angreifen. Mit 13 Weltcup-Erfolgen in einer Saison fehlen ihm noch zwei Siege bis zur Bestmarke von Bruder Peter (15). Nach Lahti warten in Oslo, Vikersund und dem Heimspiel in Planica noch drei Chancen. Dazu würde ein erster Platz am Freitag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der siebte Weltcup-Erfolg in Serie bedeuten, damit wäre er alleiniger Rekordhalter.

Im finnischen Lahti kann Familienmensch Domen Prevc nicht nur Bestmarken aufstellen, sondern auch mit seiner Schwester Nika feiern. Die 20-Jährige wird bei den Frauen im Normalfall ebenfalls den Gesamtweltcup für sich entscheiden. Der Dank geht daher nicht ohne Grund an die Eltern. „Es ist ein großartiges Gefühl, ihnen etwas zurückgeben zu können“, sagte Domen Prevc.