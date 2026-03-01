Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Gleich sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Rivalen aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf liegt in Minute 24 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

21 Minuten nach der Pause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 verließen die Lauchstädter den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Meyer (83. Hofmann), Werner, Henze (63. Marggraf), Wolf (63. Zänker), Geier (74. Lautenschläger), Ernst, Uhlmann

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold (23. Tober), Nadolny, Pretzsch, Burau, Putzer, Weiß, Nadolny, Hristov

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30