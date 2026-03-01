Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem souveränen 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

Nach 18 Minuten schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (19.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Medovkin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 14:1 festigte (84.). Damit war der Triumph der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel (21. Schubert), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Rieger, Felgenträger, Schröter, Reiche (53. Medovkin), Kämpfe (61. Nerea), Rothe, Müller, Thäle

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Schulze, Funke, Haase, Redzhebov, Ouedraogo, Abo Zamr

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30