Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der Quedlinburger SV gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Wernigerode ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – Minute 66

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Justin Sölle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (66.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Pflug, Stertz (79. Beti), R. S. Arbeiter, Möller (75. Spannaus), Deiters (62. Rink), Steller, Pathak, Hamann, Rosplesch (62. Bode), D. Arbeiter

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Hahne, Thiel (46. Sölle), Müller (84. Stechhahn), Seil, Mock, Seil, Hahne, Deunert, Wypior (86. Kugenbuch)

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55