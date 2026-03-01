Die NSG SSC/RW Weißenfels erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze (15.).

NSG SSC/RW Weißenfels Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 15

Gleichstand. Die Haldensleber schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Sebastian Riedner schoss und traf in der 31. Minute noch einmal. So einfach ließen sich die Weißenfelser nicht abhängen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner traf in Minute 73 noch einmal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Kalkofen den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Klose (46. Perrey), Schulze (27. Menzel), Kuhles, Heerdegen, May (76. Meyer), Buttlar (26. Mertin), Saedan (70. Ohl), Brendel, Kalkofen, Wagner

Haldensleber SC: Jahn – Thal (64. Fölsch), Ahlfeld, Wilken, Boege, Prokop, Madaus, Riedner, Petrochenko (64. Grmay), Schnee (26. Quaschny), Duckstein (75. Arend)

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30