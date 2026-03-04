weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 1 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 14. Spieltag: Möringer Sportverein erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen SV Viktoria Uenglingen

Ergebnis 14. Spieltag Möringer Sportverein erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen SV Viktoria Uenglingen

Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Viktoria Uenglingen.

Aktualisiert: 05.03.2026, 09:50

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 128 Zuschauer am Mittwoch das Match zwischen dem Möringer Sportverein und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Nach 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Schönburg, Rosentreter (85. Kuschmider), Berr (89. Laporte), Lauck (67. Dzierma), M. Köppe, Hutsu, Mayer, Bünnig, F. M. Köppe (90. Drawehn), Wendt
SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Ahrendt, Kreisel, Hunnius (77. Behrendt), Hesse, Bierstedt, Ahrendt, Hunnius, Pfeiffer (77. Seyer), Jandt
Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128