Dallas - Luka Doncic könnte als erster Basketball-Profi der Dallas Mavericks seit Dirk Nowitzki als wertvollster Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgezeichnet werden.

Der 25 Jahre alte Slowene ist einer von drei Nominierten für die begehrte NBA-Einzeltrophäe, wie die Liga in der Nacht zum Montag in einer Übertragung des TV-Senders TNT mitteilte. Neben Doncic sind auch der Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets) sowie der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder nominiert.

Insgesamt 100 Journalisten wählen den wertvollsten Spieler der Saison. Im Vorjahr hatte Jokic Platz zwei hinter Joel Embiid von den Philadelphia 76ers belegt. Zuvor hatte Jokic die Trophäe bereits 2021 und 2022 gewonnen. Doncic und Gilgeous-Alexander würden zum ersten Mal triumphieren. Die Entscheidungen bei allen Awards werden über die nächsten Wochen verteilt im Rahmen der TV-Übertragungen verkündet.

Der 2019 abgetretene Basketball-Star Nowitzki gilt als eine Art Mentor für Doncic. Das Duo spielte sogar noch eine Saison zusammen. In der Sendung „NBA Unplugged with Kevin Hart“ sprach der gebürtige Würzburger zuletzt über seinen Nachfolger in Dallas: „Er kann alles, er hat das komplette Paket. Jedes Jahr sage ich: Dieser Junge kann unmöglich besser werden. Und dann kommt er im nächsten Jahr tatsächlich mit mehr in seinem Repertoire zurück.“ Nowitzki hatte zunächst gescherzt: „Mann, ich bin so wütend. Er bricht jeden meiner Rekorde.“