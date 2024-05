Olympia in Paris rückt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft näher. Im Lehrgang in Kopenhagen wollen sich die Spieler für eine Nominierung empfehlen. Der Qualität tut das offensichtlich gut.

Rune Dahmke will sich für den Olympia-Kader empfehlen.

Kopenhagen - Der Konkurrenzkampf um eine Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris tut dem Training der deutschen Handball-Nationalmannschaft aus Sicht von Spieler Rune Dahmke gut. „Jetzt will sich jeder noch mal zeigen und das hilft aber dann meiner Meinung nach auch der Qualität im Training“, sagte der 31-Jährige.

Für Dahmke würde mit einer Olympia-Nominierung ein Traum in Erfüllung gehen. „Diese Olympischen Spiele - das ist für mich, aber ich glaube auch für jeden anderen, ein riesengroßes Ziel“, sagte der Linksaußen vom THW Kiel. „Dieses ganze Event ist einfach größer als nur Handball - und da mal dabei sein zu dürfen, das wäre wirklich was Wunderbares.“

Derzeit absolviert das Nationalteam einen Lehrgang in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Am Freitag zieht es die Auswahl von Trainer Alfred Gislason weiter nach Schweden, ehe dort dann am Sonntag (14.30 Uhr/ZDF-Livestream) ein Testspiel gegen den Gastgeber ansteht.