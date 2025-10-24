Lando Norris fährt die Bestzeit im dritten Freien Training. Der Brite ist deutlich schneller als Teamkollege und WM-Spitzenreiter Oscar Piastri. Max Verstappen ist noch weiter weg.

Mexiko-Stadt - Lando Norris hat im letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko-Stadt der Konkurrenz keine Chance gelassen. Der 25 Jahre alte WM-Zweite aus Großbritannien fuhr die mit Abstand schnellste Runde zweieinhalb Stunden vor der K.o.-Ausscheidung auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton war im Ferrari als Zweiter bereits 0,345 Sekunden langsamer. Dritter wurde George Russell im Mercedes - ihm fehlte über eine halbe Sekunde.

Das galt auch für Oscar Piastri. Der 24 Jahre alte WM-Führende aus Australien belegte den fünften Platz. Der Rückstand auf seinen Teamkollegen Norris betrug exakt 0,599 Sekunden. Im WM-Klassement liegt Piastri nur noch 14 Punkte vor dem Briten.

Verstappen nach Bestzeit am Tag vorher nur Siebter

Nicht so gut wie am Tag zuvor lief es auch für den WM-Dritten Max Verstappen. Der 28 Jahre alte Niederländer kam im Red Bull nicht über Platz sechs hinaus. 0,609 Sekunden war er langsamer als Norris, am Freitag hatte er noch die schnellste Runde gedreht, danach aber mit der Leistung des Wagens unter Rennbedingungen geklagt.

In der Gesamtwertung fehlen Verstappen 40 Punkte auf Platz eins nach seiner Aufholjagd in den vergangenen vier Grand Prix, in denen er 64 Punkte gutmachte.

Nico Hülkenberg belegte im Sauber im dritten Freien Training den 14. Platz. Die Qualifikation beginnt heute um 23.00 Uhr MESZ (Sky). Das Rennen startet an diesem Sonntag um 21.00 Uhr MEZ (Sky).