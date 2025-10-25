Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Robert Engelfried und sein Team Kreveser SV gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Krevese/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Kreveser gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Gardelegen.

Christian Rosenkranz (Kreveser SV) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Robert Engelfried den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (87.). Der Kreveser SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Kiebach, Engelfried (66. Riemann), R. P. Rosenkranz, Rathke (76. Thiede), Döring, Thomsen, Pieper, Nitzsche (66. Präbke), C. Rosenkranz

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Giesecke, Lenz (84. Majewski), Kurpiers, Werner (90. Roitsch), Peters, Goudou, Liebelt (67. Reiner), Osmers (46. Lübke), Wulfänger, Berezovskyi

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61