Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kräftemessen zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf endet mit Remis 0:0

Auerbach/vogtl./MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 268 Fußballfans waren in der Arena zur Vogtlandweide live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel (73. Roscher), Guzlajevs, Schardt, Kadric, Schmidt, Hache (73. Brejcha), Voigt (54. Graf), Cermus, Birkner, Spranger (73. Bauer)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Nakano, Jauck, Sauer (77. Seifert), Brunner, Scheibe (85. Stashenko), Choschnau, Farkas (73. Exner), Hamella, Walter (85. Mittmeier)

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268