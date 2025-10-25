Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 24 Fans mit 2:5 (1:1) gegen den MSC Preussen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV 79 Magdeburg gegen MSC Preussen – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Azad Kidw den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ngou, Krüger (77. Youdom Takaw), Glage, Spiering (56. Hilgendorf), Bansemer, Ellrich (77. Heyse), Wolde, Nsangou, Gröschner, Kokert (66. Baumann)

MSC Preussen: Ademovic – Heinrich (63. Tischer), Kompaniiets (84. Chebli), Al Mounif, El Zayat, Hussen Gahdo (63. Rezai), Al Mori (75. Kidw), Preuss, Jahjah, Dervishaj, Farho

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24