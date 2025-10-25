Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Schkopau/MTU. 7:0 (5:0) in Döllnitz: Ganze sieben Bälle hat das Team von Robert Fiedler, die SG Döllnitz, am Sonntag im Tor der Gäste aus Lützen untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (14.) erzielt wurde.

14. Minute: SG Döllnitz führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Fiedler im gegnerischen Tor. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mauder (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Schumacher (46. Mauder), Harmatha (46. Mehlhose), Querfeld, Trisch, Seifert, Eckert, Bültermann, Voigt

TSV Eintracht Lützen: Bui – Meyer (24. Neidhold), Nadolny (66. Laufer), Hristov (78. Burau), Staude, Putzer (66. Pretzsch), Lehmann, Nadolny, Weiß

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37