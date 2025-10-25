weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 10. Spieltag: Begegnung von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf endet mit Remis 0:0

Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 25.10.2025, 22:51

Auerbach/vogtl./MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf. 268 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Auerbach/vogtl.
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Hache (73. Brejcha), Schardt, Voigt (54. Graf), Birkner, Kadric, Schmidt, Weigel (73. Roscher), Spranger (73. Bauer), Guzlajevs, Cermus
SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (77. Seifert), Choschnau, Jauck, Scheibe (85. Stashenko), Hamella, Nakano, Brunner, Walter (85. Mittmeier), Farkas (73. Exner), Sponholz
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268