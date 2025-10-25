Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Begegnung von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf endet mit Remis 0:0

Auerbach/vogtl./MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf. 268 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Hache (73. Brejcha), Schardt, Voigt (54. Graf), Birkner, Kadric, Schmidt, Weigel (73. Roscher), Spranger (73. Bauer), Guzlajevs, Cermus

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (77. Seifert), Choschnau, Jauck, Scheibe (85. Stashenko), Hamella, Nakano, Brunner, Walter (85. Mittmeier), Farkas (73. Exner), Sponholz

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268