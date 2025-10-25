Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der Kreveser SV von Coach Robert Engelfried aus dem Kräftemessen mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Engelfried den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 28: Kreveser SV liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (87.). Die Kreveser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – C. Rosenkranz, Rathke (76. Thiede), Döring, Zimmermann, Engelfried (66. Riemann), Nitzsche (66. Präbke), R. P. Rosenkranz, Kiebach, Thomsen, Pieper

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Goudou, Giesecke, Osmers (46. Lübke), Liebelt (67. Reiner), Kurpiers, Lenz (84. Majewski), Peters, Wulfänger, Berezovskyi, Werner (90. Roitsch)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61