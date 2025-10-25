Der Möringer Sportverein errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer besiegten das Team aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 18 schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für Möringer Sportverein – 32. Minute

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Schilling, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der Möringer Sportverein hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, Kumpe, Hutsu, A. Eggert, Mayer, Schilling (75. Prüfer), Bünnig (84. Drawehn), Berr (84. Kuschmider)

SV 51 Langenapel: Peters – Schulz (73. Siemann), Atah (46. Pokorny), Beneke, Stolz, Bromann, Meyer, Roloff, Kamga Kamno (78. Schwerin), Neuling, Afanasew

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48