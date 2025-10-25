Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Robert Engelfried und sein Team Kreveser SV gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Kreveser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Robert Engelfried erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Rosenkranz (Krevese) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Kreveser den Platz als Sieger. Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Pieper, Rathke (76. Thiede), Döring, Engelfried (66. Riemann), Kiebach, R. P. Rosenkranz, C. Rosenkranz, Thomsen, Nitzsche (66. Präbke)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz (84. Majewski), Berezovskyi, Osmers (46. Lübke), Werner (90. Roitsch), Kurpiers, Giesecke, Peters, Liebelt (67. Reiner), Goudou, Wulfänger

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61