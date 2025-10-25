Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen die SV Union Heyrothsberge – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (5:1) wider.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 8:4 (5:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Biederitzer konterten in der 21. Minute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

Minute 21 Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge im Gleichstand – 1:1

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eilsleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann schafften es die Biederitzer, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Alexander Vasükov schoss und traf in der 48. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Maximilian Reber traf in der 51. Minute noch einmal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann gelang es den Biederitzern, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Philipp Marth schoss und traf in Minute 67. Pascal Hampel schoss und traf in Minute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Tom Marks, den Ball ins Netz zu befördern (78.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Haus (75. Sacher), Bach (66. Hasse), Pruhs (55. Badeleben), Derda (66. Matthies), Falk, Willms, Reber, Jakobs (84. Weber), Sengewald, Hampel

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schäfer, Marks, Kloska (85. Hrachowitz), Peukert, Möser (73. Wöhler), Schulze (85. Thorand), Marth, Schlüter, Vasükov, Taube

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62