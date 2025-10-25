Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

0:2 – FC Eintracht Köthen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen 1. SV Sennewitz

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 79: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als John Viany Bukenya den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Petersberger gesichert. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara, Paquo, Passou Bitalounani, Finze, Dzwonik, Abou (65. Fritsch), Kallenbach, Winter (67. Marschall), Sawaneh (72. Becker), Räber Cruz

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Kasten, Gerlach, Bukenya, Von Cieminski, Lorenz (74. Seidewitz), Görlitz, Boettcher (54. Salomon), Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann), Angermann (76. Bartschek)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40